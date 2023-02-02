Bir adam, eşi ile tartıştıktan sonra evcil pitonun kafasından ısırarak öldürdü

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:31

ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, polislerin bir erkek ve kadının tartıştığına dair ihbar almasının ardından tutuklandı.

Polisler, ihbar aldıkları daireye gittiğinde evdeki tartışmaya kulak misafiri olduktan sonra çiftten kapıyı açmalarını istediler.

Çift, içeri girmelerine izin vermedi. Ardından polisler, kadının çığlık attığını duyunca kapıyı tekmelediler.

Elde edilen bir tutuklama raporuna göre 32 yaşındaki Kevin Justin Mayorga, kadını iradesi dışında tutmak amacıyla kapıyı tekrar çarparak kapatmaya çalıştı.

POLİSLERE SALDIRDI

Polis memurları Mayorga'yı kelepçelemeye çalıştığında, Mayorga'nın direnmeye başladığı ve polislere "saldırarak" polislerden birini gözünden vurduğu kaydedildi.

Polis raporunda, yaşanan arbede sonunda Mayorga'nın bacaklarına kelepçe takıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

İTİRAF ETTİ

Mayorga'nın polislere, tartıştığı eşinin evcil pitonunu "kafasından ısırdığını" söylediği öğrenildi.

Polisler, yılanın olay yerinde başının kopmuş olarak bulunduğunu doğruladı.

Mayorga, "polise şiddet uygulayarak direnmek, sahte hapis ve yaralama ve öldürme niyetiyle hayvana eziyet" suçlarından yargılanacak.