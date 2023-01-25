İngiltere'nin en azılı seri katili hücre hapsinde dünya rekoru kırdı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:57

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:57

İngiltere'nin en tehlikeli suçlularından biri olarak nitelendirilen Robert Maudsley, ilk cinayetini 1974 yılında Londra'da 30 yaşındaki John Farrell'ı öldürerek işlemiş, ancak psikiyatrik tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından hapse girmek yerine psikiyatri kliniğine gönderilmişti. İddiaya göre Farrell, öldürülmeden önce Maudsley'e cinsel istismarda bulunduğu çocukların resimlerini göstermişti.

Maudsley, 50 yıla yakın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra "İngiltere'nin en uzun süre hapis yatan mahkumu" olarak kayıtlara geçti. Suçları nedeniyle hayatının tam 16 bin 400 gününü hücrede tek başına geçiren Maudsley, "Tek kişilik bir hapishane hücresinde en fazla zaman geçiren mahkum" olarak rekorlar kitabına girdi.

HEDEFİNDE ÇOCUK TACİZCİLERİ VAR

1977'de hapishane arkadaşı David Cheeseman ile birlikte ikinci cinayetini işleyen Maudsley, David Francis adlı mahkumu hücresine kilitleyerek öldürdü. İşin aslı, "Çocuk tacizinden hüküm giymiş olan Francis, dokuz saat boyunca işkence edilerek öldürülmüştü."

Maudsley, bu olayın ardından Wakefield Hapishanesi'ne gönderildi ve burada asla serbest bırakılmaması tavsiyesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza da seri katilin hızını kesmeye yardımcı olmadı.

1978 yılında, cezaevinde aynı gün iki kişiyi öldürerek yeniden dikkatleri üzerine çeken Maudsley'in ilk kurbanı, karısını öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Salney Darwood oldu. İkinci kurban ise "7 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmaktan" hapis cezası alan Williams Roberts.

Seri katil cinayetleri hemen itiraf etti ve ifadesinde o gün yedi kişiyi öldürmeyi planladığını, ancak diğer mahkumları hücresine çekmeyi başaramadığını söyledi. Üstelik kendisini ciddiye almayan gardiyana, bir sonraki sayımda iki kişinin eksik olacağını önceden söylemişti.

Maudsley, ifadelerinde her defasında, kurbanlarının tecavüzcü, pedofil ya da seks suçluları olduğunu ve kendisinin sadece seks suçluları için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"BABASININ TECAVÜZÜNE UĞRADI"

Robert Maudsley, 1953 yılında İngiltere'nin Liverpool kentindeki Speke bölgesinde 12 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yaşamının ilk yıllarını Crosby'deki bir Katolik yetimhanesinde geçirdi.

8 yaşındayken ailesi tarafından geri alındı ve sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınana dek rutin fiziksel tacize maruz kaldı. Maudsley, çocukken babası tarafından tecavüze uğradığını ve bu erken istismarın kendisinde derin psikolojik yaralar bıraktığını öne sürdü.

1960'ların sonlarında genç bir delikanlı olan Maudsley, Londra'da seks işçiliği yapıyor ve elde ettiği gelir ile uyuşturucu alıyordu. Birkaç intihar girişiminden sonra psikiyatrik yardım almak zorunda kaldı. Doktorlarla konuşması sırasında, ailesini öldürmesini söyleyen sesler duyduğunu iddia etti.

Maudsley'in çocukluk fotoğrafı



MAUDSLEY'İN HÜCRESİ

Maudsley, şimdilerde Wakefield Hapishanesi'nde, kendisi için özel olarak inşa edilmiş ve diğer mahkumlardan oldukça uzak olan bir hücrede tek başına ölümü bekliyor.

Günün 23 saatini 18 metreye 15 metre boyutlarında ve kurşun geçirmez perspeks malzemeden inşa edilmiş bu kapalı hücrede geçiren Maudsley, beton bir döşeme üzerinde uyuyor ve hücresinde sadece zemine cıvatalanmış bir tuvalet ve lavabo bulunuyor.

Defalarca diğer insanlarla zaman geçirmeyi reddeden ve sürekli gözetim altında bulundurulan Maudsley'in tek başına "mutlu ve memnun" olduğu söyleniyor.