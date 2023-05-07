Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:52

İtalya Eski Başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia’nın lideri Silvio Berlusconi hastaneye kaldırılmasından bir ay sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Hastane odasından yayınladığı video mesaj ile destekçilerine seslenen 86 yaşındaki Berlusconi, lideri olduğu iktidar ortağı Forza Italia’nın milletvekillerine destekleri için teşekkür ederek, “Son birkaç hafta dahi asla durmadım” dedi. Takım elbise giyen Berlusconi, “Parti’nin yeni yapısı üzerinde çalıştım, sizlerle çalışmaya ve özgürlük mücadelemizde sizlerle birlikte savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Berlusconi’nin video mesajı Milano’daki parti genel merkezinde yoğun katılımla izlendi. Parti üyeleri, eski Başbakanının konuşmasının ardından Berlusconi’yi dakikalarca alkışladı.

2020'de korona virüse yakalanan Berlusconi, son yıllarda defalarca hastaneye kaldırıldı. Son olarak 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan Berlusconi, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. Berlusconi, daha sonra da akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi olduğu açıklanmıştı. Berlusconi, iki hafta kaldığı yoğun bakımdan 16 Nisan’da çıkarılmıştı.

Forza Italia, 4 kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi tarafından 1993 yılında kuruldu.

