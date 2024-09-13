Bir Hizbullah mensubu öldürüldü... İsrail, Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, Hizbullah mensubu olduğu belirtilen Ahmad Al-Jabr’ın saldırıda öldürüldüğünü belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, Hizbullah mensubu olduğu belirtilen Ahmad Al-Jabr’ın saldırıda öldürüldüğünü belirtti.
IDF’ten yapılan açıklamada, “Hizbullah'ın Suriye'deki hücresi olan ‘Golan Terör Ağı ‘nda yer alan Ahmad Al-Jabr, Kuneytra bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Ayrıca IDF, Suriye'nin güneyindeki Al Rafeed bölgesinde İsrail Devleti'ne karşı terörist faaliyetler yürüten ve İran'ın işbirliği ve yönlendirmesiyle hareket eden bir teröristi vurdu” denildi.
Etiketler: #hizbullah #israil #saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması