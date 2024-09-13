Bir Hizbullah mensubu öldürüldü... İsrail, Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, Hizbullah mensubu olduğu belirtilen Ahmad Al-Jabr’ın saldırıda öldürüldüğünü belirtti.

Bir Hizbullah mensubu öldürüldü... İsrail, Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenledi
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DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:07

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye’de iki ayrı hava saldırısı düzenlendiğini, Hizbullah mensubu olduğu belirtilen Ahmad Al-Jabr’ın saldırıda öldürüldüğünü belirtti.

IDF’ten yapılan açıklamada, “Hizbullah'ın Suriye'deki hücresi olan ‘Golan Terör Ağı ‘nda yer alan Ahmad Al-Jabr, Kuneytra bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Ayrıca IDF, Suriye'nin güneyindeki Al Rafeed bölgesinde İsrail Devleti'ne karşı terörist faaliyetler yürüten ve İran'ın işbirliği ve yönlendirmesiyle hareket eden bir teröristi vurdu” denildi.


Etiketler: #hizbullah #israil #saldırı

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