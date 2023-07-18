Bir kadına kahve içtiği sırada meteorit çarptı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 18.07.2023 - 12:17

Fransa'da bir kadına arkadaşıyla kahve içtiği sırada meteorit çarptı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kadın, evin çatısına çarpıp seken ufak göktaşının hedefi oldu.

Fransız gazetesi Les Dernières Nouvelles d'Alsace'ye göre, kadın son derece nadir yaşanan bu olaydan sağ kurtulan ilk kişi olabilir.

Adı açıklanmayan kadın, gazeteye verdiği demeçte, "Yanımızdaki çatıdan büyük bir 'boom' sesi geldiğini duydum. Bir saniye sonra kaburgalarımda bir şok dalgası hissettim. Önce hayvanlardan, özellikle de yarasadan şüphelendim" dedi.

Kadına çarpan gizemli nesneyi inceleyen jeolog Thierry Rebmann'ın, cismin demir ve silikon karışımından oluştuğunu tespit ettiği, bunun da nesnenin bir göktaşı olma ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtildi.

Rebmann, "Ilıman ortamlarda onları bulmak çok zordur. Çünkü bu ortamlarda diğer elementlerle birleşirler. Öte yandan çöl ortamında onları daha kolay buluruz" ifadelerini kullandı.

İLK DEĞİL

1954'te ABD'de bir kadına 9 kiloluk göktaşı çarptığı biliniyor. Bu göktaşı evin tavanını delerek kadının üzerine düşmüştü.

Bu olay, göktaşının bir insana çarptığı, doğrulanmış tek vaka diye de anılıyor.