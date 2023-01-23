Bir rakun, testislerinden donmak üzereyken kurtarıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde bir rakun, tren raylarında testislerinden donmak üzereyken yardımına bir demiryolu işçisi koşarak hayatını kurtardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:46
Bir rakun, testislerinden donmak üzereyken kurtarıldı
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ABD'nin Georgia eyaletinde bir rakunun soğuk hava nedeniyle donmak üzere kurtarıldığı bildirildi.

Tren raylarında bulunan rakunu demiryolu işçisi kurtardı.

Rakunun testislerinin donma etkisiyle raylara yapışmış olacağı belirtilirken, sıcak su sayesinde yumuşayarak hayvanın hayata döndürüldüğü kaydedildi.

35 yaşındaki demiryolu işçisi Neil Mullis, karşılaştığı durumu şaşkınlıkla anlattı.

"ARKASINA BİLE BAKMADI"

Mullis, "Ben poposunun altına ılık su dökerken bir iş arkadaşım da kürekle poposunun altına girerek onu kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık beş dakika boyunca yavaşça gevşetmeye çalıştıktan sonra serbest kaldı" dedi

Serbest kalınca rakunun bölgeden uzaklaştığını söyleyen Mullis, "Raylardan atladı ve ormana doğru koştu, bir daha da arkasına bakmadı" ifadelerini kullandı.

Mullis, havanın soğuk olduğuna dikkat çekerek, "Sanırım dışarısı -12 derece olduğu için bir şekilde rayların üzerinden geçiyordu ve çok uzun süre oturdu ve sıkıştı" diye konuştu.


ABD soğuk hava rakun

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