Bir sitede yaya geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var!

İtalya'nın güneyinde, Napoli kentindeki bir sitede yaya geçidi çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:38
Bir sitede yaya geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var!
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İtalya'da 1962-1975 yıllarında inşa edilen ve daha önce tadilattan geçirilmesi gündeme getirilen sitede bulunan yaya geçitlerinden biri çöktü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralı 2 çocuğun yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Siteyi tedbir amaçlı boşaltan yetkililer, diğer yaya yollarını da kullanıma kapattı.

Çökmenin nedeni araştırılıyor.


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