Bir sitede yaya geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var!
İtalya'nın güneyinde, Napoli kentindeki bir sitede yaya geçidi çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
İtalya'da 1962-1975 yıllarında inşa edilen ve daha önce tadilattan geçirilmesi gündeme getirilen sitede bulunan yaya geçitlerinden biri çöktü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralı 2 çocuğun yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
Siteyi tedbir amaçlı boşaltan yetkililer, diğer yaya yollarını da kullanıma kapattı.
Çökmenin nedeni araştırılıyor.
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