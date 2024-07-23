Bir sitede yaya geçidi çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:38

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:38

İtalya'da 1962-1975 yıllarında inşa edilen ve daha önce tadilattan geçirilmesi gündeme getirilen sitede bulunan yaya geçitlerinden biri çöktü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçidin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralı 2 çocuğun yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.

Siteyi tedbir amaçlı boşaltan yetkililer, diğer yaya yollarını da kullanıma kapattı.

Çökmenin nedeni araştırılıyor.