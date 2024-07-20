İtalya Başbakanından AB'ye yönelik çarpıcı açıklamalar

Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 20.07.2024 - 12:58

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia partisinin Alman Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına ikinci dönem için karşı oy kullanmasına rağmen, von der Leyen ile çalışabileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, perşembe günü Avrupa Birliği'nin güçlü yürütme organının başında bir beş yıl daha kalmak için von der Leyen'in teklifini destekledi.

Meloni, Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, "Şimdiye kadar işbirliği yaptık ve gelecekte de yapmaya devam edeceğiz. Sorumlulukları olan insanlarız ve bunların önemini anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meloni, 2022'den bu yana sağcı bir İtalyan hükümetini yönetiyor ve Avrupa Parlamentosu'na hitabında göçü kontrol etme gerekliliğine ilişkin von der Leyen'in yorumlarını desteklediğini belirtti. Ancak İtalyan lider, Avrupa'nın genel olarak daha az düzenlemeye ve ekonomik rekabet gücünü artırmanın yollarını bulmaya ihtiyacı olduğunu ekledi.

İTALYA'NIN AB'DEKİ ROLÜ

Meloni, İtalya'nın AB'nin üçüncü büyük ekonomisi ve bloğun kurucu üyelerinden biri olarak önemini vurguladı ve tüm büyük AB ülkeleri arasında en istikrarlı hükümete sahip olduklarını söyledi, "Herkes İtalya'nın ağırlığını ve rolünü kabul ediyor" dedi.

İtalya Başbakanı, kasım ayında kim seçilirse seçilsin, ABD başkanı ile çalışabileceğini belirtti: "Benim için önemli olan ABD ile ittifakın gücüdür. İki G7 ülkesinin ittifakının hükümet değişikliği ile değişeceğini düşünmek aptalca ve çocuksudur."