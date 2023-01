Twitter'da sadece takip edilenlerin paylaşımları çıkacak

Twitter, 'Sana Özel' ve 'En son' paylaşım düzeninin ayrımını ana sayfanın tepesine taşıdı. Kullanıcılar, artık daha kolay bir şekilde iki kategorideki Tweet'ler arasında geçiş yapabilecek.

Twitter’da Elon Musk yönetiminin en büyük yenilik sözlerinden birisi, önerilen ve takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı Tweet’lerin birbirinden ayrılmasıydı. Aslında bu özellik halihazırda Twitter’da yer alırken, pek çok kullanıcı bu özelliğin farkında bile değildi.

Webtekno'nun haberine göre bu özelliği çok daha göz önüne taşıyan ve platformun bir parçası haline getiren yeni güncelleme yayınlanmaya başladı. Twitter kullanıcıları, ‘Sana Özel’ ve ‘En son’ sayfalarını artık ana sayfanın en tepesinde görmeye başladı.

See the Tweets you want to see. Starting today on iOS, swipe between tabs to see Tweets recommended “For you” or Tweets from the accounts you’re “Following.”