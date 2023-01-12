Twitter'da sadece takip edilenlerin paylaşımları çıkacak

Twitter, 'Sana Özel' ve 'En son' paylaşım düzeninin ayrımını ana sayfanın tepesine taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 08:00
Twitter'da sadece takip edilenlerin paylaşımları çıkacak
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Twitter, 'Sana Özel' ve 'En son' paylaşım düzeninin ayrımını ana sayfanın tepesine taşıdı. Kullanıcılar, artık daha kolay bir şekilde iki kategorideki Tweet'ler arasında geçiş yapabilecek.

PEK ÇOK KULLANICI FARKINDA DEĞİLDİ

Twitter’da Elon Musk yönetiminin en büyük yenilik sözlerinden birisi, önerilen ve takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı Tweet’lerin birbirinden ayrılmasıydı. Aslında bu özellik halihazırda Twitter’da yer alırken, pek çok kullanıcı bu özelliğin farkında bile değildi.

Webtekno'nun haberine göre bu özelliği çok daha göz önüne taşıyan ve platformun bir parçası haline getiren yeni güncelleme yayınlanmaya başladı. Twitter kullanıcıları, ‘Sana Özel’ ve ‘En son’ sayfalarını artık ana sayfanın en tepesinde görmeye başladı.

 

Twitter’da ‘Sana Özel’ ve ‘En son’ sayfaları arasındaki geçiş, yalnızca parmağınızı sağa ya da sola kaydırarak yapılabilecek.

Twitter’da yapılan değişiklik, şu an için yalnızca iOS kullanıcıları için yayınlanmaya başladı. Twitter, Android için henüz bir tarih vermedi. Öte yandan yeni tasarım, şu an için yalnızca İngilizce dilinde kullanılabiliyor.


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