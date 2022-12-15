Bir ülke daha AB yolunda! İmzalar atıldı
Kosova, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru dilekçesini imzaladı. Başkent Priştine’de Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, başvuru dilekçesi Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan tarafından imzalandı.
Başbakan Albin Kurti, "Ülkemiz için yeni ve tarihi bir dönem" dedi. Kurti, AB’ye üyelik başvuru dilekçesinin AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çekya’ya teslim edileceğini söyledi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yıl sonundan önce AB üyeliğine başvuracaklarını ve Sırbistan ile anlaşmazlıklarını çözmek üzere AB'nin ara buluculuğuyla müzakere yürüteceğini açıklamıştı.
Sırbistan ve Kosova hükümetleri 2013'te anlaşmazlıklarını gidermek üzere AB ara bulucuğuyla müzakere yürütme konusunda anlaşmıştı fakat bu görüşmelerde ilerleme katedilemedi.
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