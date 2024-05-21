Bir ülke daha BRICS'e katılıyor: 'Hegemonyanın olmadığı yeni bir dünya'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:30

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:30

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin BRICS üyesi olma yolunda ilerlediğini belirterek, yakında uluslararası entegrasyona kabul edilebileceğini söyledi.

Maduro, “28 Temmuz'da (ülkedeki başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün) büyük bir zaferin ardından Moskova'daki zirvede Venezuela'nın, Güney Amerika'dan entegrasyonun kalıcı ve tam teşekküllü bir üyesi olarak BRICS kapısından gireceğini umuyorum” dedi.

“Bu konuda aktif olarak çalıştıklarını” kaydeden Maduro, şunları söyledi:

“Venezuela yeni küresel güçlere katılma yolunda ilerliyor. BRICS hegemonyanın olmadığı yeni bir dünya, Hugo Chavez'in (eski Venezuela Devlet Başkanı) hayalini kurduğu yeni bir güç bloğu.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Şubat'ta Maduro ile yaptığı görüşmede, Venezuela'nın BRICS'e katılma isteğinin farkında olduğunu ve entegrasyonun başkanı olarak Rusya'nın bunu kolaylaştıracağını söyledi.

Rusya 1 Ocak 2024'te BRICS'in bir yıllık dönem başkanlığını üstlendi.

BRICS 2006'daki kuruluşundan bu yana iki genişleme evresi yaşadı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'den oluşan orijinal gruba 2011 yılında Güney Afrika da katıldı.

Arjantin, Ağustos 2023'te birliğe katılmaya davet edilen altı yeni üyeden biriydi, ancak Aralık sonunda bu daveti reddetti.

1 Ocak 2024'te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS'e tam üye olarak katıldı.