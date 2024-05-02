Mısır'dan BRICS vurgusu: Zamanla G20 düzeyine çıkacak

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:01

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:01

1 Ocak 2024'te resmiyet kazanan BRICS'in yeni genişleme dalgasında gruba dahil olan Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait, Sputnik'e demeç vererek Kahire'nin BRICS'e bakışını anlattı.

Sputnik'in aktardığına göre, BRICS'in geleceğine ilişkin öngörülerini paylaşann Maait, "Bu grupta ortak hedefleri, güçlü ekonomileri ve büyük nüfusları olan ülkeler var. BRICS'in geleceği parlak, dünyada önemli bir yere sahip ve zamanla, aynı şekilde başlayan ve daha sonra büyüyen G20'yle kıyaslanır hale gelecek" dedi.

Maait, Rus rublesi ve Çin yuanı ile yürütülecek ticari operasyonların Mısır için önemli olduğunu kaydederek, bu konunun şu anda Mısır'daki finans kuruluşları tarafından istişare edildiğini söyledi.

Ticarette kullanılan para birimlerinin çeşitlendirilmesinin önemli ekonomik kazançlar sağlayacağının altını çizen Maait, şu ifadeleri kullandı:

"Çin yuanı veya Rus rublesi cinsinden yürütülecek ticari alışverişler Mısır için önemli olacak. Bu ülkelerle ticari ve ekonomik işlemlerimiz var ve biz Mısır'da tüm bu konuları şu anda uzman kuruluşlarla istişare ediyoruz."

Mısır Maliye Bakanı Maait, BRICS bünyesindeki para birimi sepetine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"BRICS grubu, bir veya iki para birimine güvenmek yerine, Çin yuan ve BAE dirhemi gibi dünya çapında popüler hale gelen üye devletlerin para birimleri de dahil birçok para biriminden oluşan bir sepete sahip."

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.