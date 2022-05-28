Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası tespit edildi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:30

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü Meksika’ya da sıçradı.

Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lopez Gattel Ramirez tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Mexico City'de ABD'de ikamet eden 50 yaşındaki 1 erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ve virüsü muhtemelen Hollanda'da kaptığı belirtildi. Müsteşar Ramirez, hastanın şu anda Mexico City’deki bir klinikte gözetim altında tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklarken, hastanın yakında iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü ile ilgili vatandaşları uyaran Müsteşar Ramirez, virüsün insandan insana temas yoluyla bulaştığını, hava, su veya yiyecekler ile bulaşmadığını ifade ederken, şu anda maymun çiçeğinin büyük bir salgın değil vakalar şeklinde görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise hastalığın şimdiye kadar 20 ülkede görüldüğünü belirterek, toplam 200 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini bildirdi.