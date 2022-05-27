DSÖ'den 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Şimdi harekete geçersek kontrol altına alabiliriz'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üst düzey yetkilisi Sylvie Briand maymun çiçeği virüsünün insanlar arasında da bulaşıcı olabileceğini ve endemi görülmeyen ülkelerde kontrol altına almanın önceliklendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun çabuk harekete geçerek başarılabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 13:59
DSÖ'den 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: 'Şimdi harekete geçersek kontrol altına alabiliriz'
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DSÖ Küresel Bulaşıcı Hastalık Hazırlık Ekibi Başkanı Briand, BM Sağlık Ajansı'nın yıllık buluşmasında gerçekleştirdiği basın toplantısında "Doğru önlemleri şimdi uygulamaya koyarsak (virüsü) kolayca kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Aşılara erişimi kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Briand, çiçek hastalığı aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı kullanılması yönünde bir tavsiyede bulunulmadığını söyledi.

Birand, maymun çiçeği virüsü için toplu aşılama ya da toplu bağışıklık kazandırmaya yönelik girişimlere gerek olmadığını da ekledi.


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