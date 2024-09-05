Bir ülkeden daha BRICS hamlesi: 'Son derece faydalı...'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 05.09.2024 - 14:06

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Doğu Ekonomik Forumu (EEF) çerçevesinde Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Malezya'nın BRICS'e ortak ülke olarak katılması konusuna özel bir önem verildiğini söyledi.

İbrahim, “Önemli olan nokta, BRICS üyesi olmayan ülkelere yapılan davet nedeniyle öncelik verilen ülkelerden biri olmamızdır” dedi.

Malezya'nın BRICS'e katılımının daha önce Çin, Hindistan ve Brezilya liderleriyle de görüşüldüğünü ve “olumlu geri dönüşler” alındığını kaydeden İbrahim, şunları söyledi:

“BRICS'i düşünüyoruz, çünkü Güney ülkelerinin Küresel Güney içindeki işbirliğinin son derece faydalı olduğuna inanıyoruz.”

İbrahim'e göre, “BRICS bir bütün olarak Küresel Güney'in gücünü arttırıyor, dolayısıyla Malezya'nın başka hiçbir gücün baskısı altında kalmadan ekonomik işbirliğini arttırmasına yardımcı olacak.”