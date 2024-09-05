Putin'den BRICS açıklaması: Türkiye'nin 'başvurduğu' iddia edilmişti

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, 30'dan fazla ülkenin BRICS ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu ve bazılarının BRICS'e katılmak istediğini söyledi.

Putin, “BRICS ile ilişkilerimiz gelişiyor, hem de çok başarılı bir şekilde gelişiyor... Şimdi katılımcı çemberini genişlettik, bu çok iyi bir süreç: bugün 30'dan fazla ülke işbirliği yapma ve bazıları BRICS'e katılma isteğini gösterdi” dedi.

BRICS'in yeni üyelerinin hızla büyüyen ekonomileri ve farklı kültürleriyle kendi kendilerine yeterli olduklarını belirten Putin, “Örgütün gelişimine kesinlikle olumlu katkılarda bulunacaklardır” ifadelerini kullandı.

Putin, “BRICS ülkeleri ile ilişkilerimiz ise çok başarılı bir şekilde gelişiyor” diye ekledi.

“TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLECEK”

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, dün yaptığı açıklamada BRICS üyesi ülkelerin Türkiye'nin birliğe tam üyelik başvurusunu değerlendireceklerini söyledi.

Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bu başvuruyu değerlendireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Türkiye'nin, küresel etkisini arttırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak amacıyla BRICS'e katılmayı talep ettiğini" öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, başvurunun kısmen, "Türkiye'nin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yakın ilişkiler kurmasından sonra diğer NATO üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu" savundular.