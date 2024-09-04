Türkiye'nin 'üyelik başvurusu yaptığı' öne sürülmüştü: Kremlin'den BRICS açıklaması!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:43

ABD merkezli yayın organı Bloomberg'in, Türkiye'nin, "küresel etkisini arttırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak amacıyla BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu" ileri sürmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “BRICS grubunun genişlemesinin sınırları olduğunu ve üye ülkelerin kaç ortağa sahip olmak istediklerine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini” söyledi.

Peskov, “Doğal olarak BRICS'in genişlemesinin sınırları var, BRICS ortağı ülkelerle ilgili öneriler var. Dolayısıyla kaç ortağa sahip olabileceğimize ve bunların kimler olacağına hep birlikte karar vermemiz gerekecek” dedi.

Peskov, BRICS'in Ekim ayı sonunda Rusya'da yapılacak zirvesine atıfta bulunarak “tüm bu konuların Kazan'da görüşüleceğini” kaydetti.

“TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Öte yandan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, BRICS üyesi ülkelerin Türkiye'nin birliğe tam üyelik başvurusunu değerlendireceklerini söyledi.

Uşakov, “Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bu teklifi değerlendireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Türkiye'nin, küresel etkisini arttırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak amacıyla BRICS'e katılmayı talep ettiğini" öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, başvurunun kısmen, "Türkiye'nin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yakın ilişkiler kurmasından sonra diğer NATO üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu" savundular.