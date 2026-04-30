Birinci Dünya Savaşı’nın kayıp gemisi 107 yıl sonra bulundu

Birinci Dünya Savaşı sırasında batan ve 131 mürettebatıyla birlikte kaybolan ABD Sahil Güvenlik gemisi Tampa’nın enkazı, 107 yıl sonra bulundu.

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiliz dalgıçlardan oluşan bir ekip, geminin kalıntılarını İngiltere açıklarında tespit etti.

Enkazın, İngiltere’nin Cornwall kıyılarının yaklaşık 80 kilometre açığında ve 91 metre derinlikte bulunduğu bildirildi. Keşif, gönüllü teknik dalgıçlardan oluşan Gasperados Dive Team tarafından gerçekleştirildi.

Ekip, Tampa’nın izini sürmek için 2023 yılından bu yana araştırma yürütüyordu.

ABD Sahil Güvenliği kayıtlarına göre, Tampa 17 Eylül 1918’de Atlantik’te konvoy görevi yürütüyordu.

26 Eylül’de yakıtının azalması üzerine görevden ayrılarak Galler’e yönelen gemi, aynı gün akşam saatlerinde bir Alman denizaltısı tarafından hedef alındı.

Fırlatılan tek torpido geminin ortasına isabet etti. Patlamadan yalnızca üç dakika sonra Tampa, tüm mürettebatıyla birlikte Atlantik’in derinliklerine gömüldü.

Olay, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük deniz kayıplarından biri olarak kayda geçti.

131 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemide 111 Sahil Güvenlik personeli, 4 ABD Donanması askeri ve aralarında sivillerin de bulunduğu 16 İngiliz bulunuyordu.

Mürettebat arasında farklı ülkelerden göçmenler ve siyah askerler de yer alıyordu.

Yetkililer, bu kaybın ABD Sahil Güvenliği tarihinde derin bir iz bıraktığını vurguladı.

Dalış ekibi lideri Steve Mortimer, keşfin üç yıllık araştırmanın sonucu olduğunu belirterek, “Artık onların son dinlenme yerini biliyoruz” dedi.

ABD Sahil Güvenliği, enkazın kimliğinin doğrulanması için arşiv görüntüleri ve teknik veriler sağladı. Kurum ayrıca enkazın otonom sistemler ve robotlar kullanılarak daha detaylı incelenmesi için planlama yapıldığını açıkladı.