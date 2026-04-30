Birinci Dünya Savaşı’nın kayıp gemisi 107 yıl sonra bulundu

30.04.2026 13:10:00
Dış Haberler Servisi
Birinci Dünya Savaşı sırasında batan ve 131 mürettebatıyla birlikte kaybolan ABD Sahil Güvenlik gemisi Tampa’nın enkazı, İngiltere açıklarında 107 yıl sonra bulundu. Yetkililer, keşfin hem tarihi bir kaybı aydınlattığını hem de hayatını kaybedenlerin son dinlenme yerinin tespit edildiğini belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında batan ve 131 mürettebatıyla birlikte kaybolan ABD Sahil Güvenlik gemisi Tampa’nın enkazı, 107 yıl sonra bulundu.

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiliz dalgıçlardan oluşan bir ekip, geminin kalıntılarını İngiltere açıklarında tespit etti.

Enkazın, İngiltere’nin Cornwall kıyılarının yaklaşık 80 kilometre açığında ve 91 metre derinlikte bulunduğu bildirildi. Keşif, gönüllü teknik dalgıçlardan oluşan Gasperados Dive Team tarafından gerçekleştirildi.

Ekip, Tampa’nın izini sürmek için 2023 yılından bu yana araştırma yürütüyordu.

ABD Sahil Güvenliği kayıtlarına göre, Tampa 17 Eylül 1918’de Atlantik’te konvoy görevi yürütüyordu.

26 Eylül’de yakıtının azalması üzerine görevden ayrılarak Galler’e yönelen gemi, aynı gün akşam saatlerinde bir Alman denizaltısı tarafından hedef alındı.

Fırlatılan tek torpido geminin ortasına isabet etti. Patlamadan yalnızca üç dakika sonra Tampa, tüm mürettebatıyla birlikte Atlantik’in derinliklerine gömüldü.

Olay, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük deniz kayıplarından biri olarak kayda geçti.

131 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemide 111 Sahil Güvenlik personeli, 4 ABD Donanması askeri ve aralarında sivillerin de bulunduğu 16 İngiliz bulunuyordu.

Mürettebat arasında farklı ülkelerden göçmenler ve siyah askerler de yer alıyordu.

Yetkililer, bu kaybın ABD Sahil Güvenliği tarihinde derin bir iz bıraktığını vurguladı.

Dalış ekibi lideri Steve Mortimer, keşfin üç yıllık araştırmanın sonucu olduğunu belirterek, “Artık onların son dinlenme yerini biliyoruz” dedi.

ABD Sahil Güvenliği, enkazın kimliğinin doğrulanması için arşiv görüntüleri ve teknik veriler sağladı. Kurum ayrıca enkazın otonom sistemler ve robotlar kullanılarak daha detaylı incelenmesi için planlama yapıldığını açıkladı.

FIFA'dan tarihi karar: Afgan kadın futbolculara milli takım hakkı FIFA, sürgünde yaşayan Afgan kadın futbolcuların resmi olarak Afganistan milli takımı adına uluslararası maçlara çıkabilmesine olanak tanıyan tarihi bir düzenlemeyi kabul etti. Taliban yönetimi nedeniyle yıllardır uluslararası arenadan dışlanan oyuncular için alınan kararın, sporda ayrımcılığa karşı emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Japonya'da komünist parti milyonlarca oy aldı, 'tarihi gerileme' diyerek özeleştiri yaptı Milyonlarca oya rağmen beklentilerin altında kalan sonuçlar, Japonya'da siyasi dengelere ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Komünist Parti'nin yaptığı özeleştiri, yalnızca seçim performansına değil, ülkenin yönüne dair daha derin bir sorgulamaya işaret ediyor.
ABD ve İran arasında sular durulmuyor: İşte yükselen petrol fiyatlarının Türk ekonomisine etkisi... ABD ile İran arasında patlak veren "Operation Epic Fury" operasyonu ve Hürmüz Boğazı'nın geçişlere tamamen kapatılması, enerji ithalatçısı Türkiye'nin ekonomisi üzerinde ağır bir dış şok etkisi yaratıyor. Küresel piyasalarda kapanmanın etkisiyle 125 dolar sınırına dayanan petrol fiyatlarının Türkiye enflasyonuna etkisi artıyor. Yapılan hesaplamalar bir yıllık süreçte petrol fiyatlarının sabit kalması durumunda Türkiye'de enflasyonu ne kadar artırabileceğini ortaya koydu.