Birleşik Krallık'ın ilk siyah kadın milletvekili, İşçi Partisi adaylığından men edildi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:38

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:40

Birleşik Krallık'ın ilk siyah kadın milletvekili Diane Abbott, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz seçimlerinde aday olmasına izin verilmediğini açıkladı. Abbott, bir yıl önce Yahudiler ve ırkçılık hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle partiden askıya alınmıştı.

1987 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya seçilen Abbott, ülkenin en uzun süre görev yapan siyah milletvekili olarak ırkçılık, yoksulluk ve uluslararası konular üzerine kampanyalar yürüttü.

Abbott, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in yakın bir müttefiki olarak biliniyordu. Corbyn, 2015-2020 yılları arasında partiyi yönetirken, partinin Yahudilere yönelik taciz ve ayrımcılık yaptığına dair suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Corbyn'in yerine geçen Keir Starmer, partiyi sol kanat üyelerden arındırmayı ve antisemitizm iddialarını ele almayı hedefledi. Abbott, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Partiye geri kabul edilmeme rağmen, İşçi Partisi adayı olarak yarışmaktan men edildim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Abbott, geçen yıl Observer gazetesine gönderdiği bir mektupta, Yahudilerin yaşadığı önyargının ırkçılığa benzer olduğunu ancak aynı şey olmadığını belirtmişti.

Abbott, "Yahudiler şüphesiz önyargı deneyimliyor. Bu, ırkçılığa benzer ve bu iki kelime sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor" diye yazmıştı. Mektubunda, "Kızıl saçlı gibi farklı özelliklere sahip birçok beyaz insan bu önyargıyı deneyimleyebilir. Ancak hayatlarının tamamında ırkçılığa maruz kalmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Abbott, bu sözleri için özür dilemiş ancak partiden askıya alınmıştı.

Jeremy Corbyn de, İşçi Partisi'nde antisemitizmin "politik nedenlerle dramatik bir şekilde abartıldığını" söylemesinin ardından partiden aday olma yasağıyla karşılaşmış ve bağımsız aday olarak yarışacağını duyurmuştu.

Eşitlik gözlemcisi, 2019 yılında İşçi Partisi hakkında bir soruşturma başlatmış ve partinin antisemitizmi ele alışında ciddi eksiklikler bulmuştu. Abbott'un destekçileri ve bazı muhalefet milletvekilleri, Abbott'un partinin kararı nedeniyle kötü muameleye maruz kaldığını savundu. İnsan hakları avukatı ve Abbott'un arkadaşı Jacqueline McKenzie, BBC Radio'ya verdiği demeçte, Abbott'un daha fazla saygı ve onur görmesi gerektiğini söyledi.

"Başka milletvekillerinin korkunç şeyler söyleyip partiye geri kabul edildiğini gördük. Neden Diane farklı muamele görüyor? Bu, daha geniş Afrika Karayip topluluğu için de bazı anlamlar taşıyor... insanlar son derece endişeli" dedi.

Abbott, parlamento süresince çevrimiçi olarak yoğun ırkçı ve cinsiyetçi saldırılara maruz kaldı. Mart ayında, bir Muhafazakar Parti bağışçısı, 2019 yılında Abbott'a bakmanın kendisini tüm Siyah kadınlardan nefret etmek istemesine neden olduğunu ve "vurulması gerektiğini" söylediği için özür dilemişti.