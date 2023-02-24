Birleşik Krallık'ta makarna fiyatları iki katına çıktı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:16

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 11:16

Ukrayna'da devam eden savaşın Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdığı ve tedarik zinciri üzerinde büyük bir etki yarattığı görülürken, makarna fiyatlarının, Birleşik Krallık'ta iki katına çıktığı belirtildi.

Birleşik Krallık'ta enflasyon oranının geçen yılın Ekim ayında yüzde 11,1 ile zirve yaptığı bildirilirken, gıda fiyatlarının artmaya devam ettiği ve enflasyonun da yüzde 16,7 oranına dayandığı belirtildi.

Gıda fiyatlarındaki şaşırtıcı artış haberi, BBC'nin yaptığı bir araştırmayla ortaya çıktı. Günlük 15 temel ihtiyaç maddesi için 2021 yılında 15,79 Sterlin ödenmesi gereken temel bir alışveriş sepetinin bu yıl fiyatının 21,13 Sterline çıktığı kaydedildi.

Perakende araştırmacısı ve kalite denetleyicisi Assosia'nın yöneticisi Kay Staniland, "Şu anda enflasyon üstüne enflasyon yaşanıyor" diye konuştu.

"DAHA EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK"

Bir araştırma kuruluşu olan IGD'nin baş ekonomisti James Walton, gıda fiyatları söz konusu olduğunda "enflasyonun en kötüsünü bile görmediğimizi" ifade etti.

James Walton, "Gıda tedarik zinciri son derece karmaşıktır. Ürünler tüketici olarak bize gelmeden önce pek çok kez el değiştirebiliyor. Bu nedenle tedarik zincirinin başlangıcındaki maliyet artışlarının, biz mağazada karşılaşana kadar tüm aşamalardan geçmesi uzun zaman alıyor" dedi.