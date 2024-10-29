Bitcoin ABD seçimleri öncesi 70 bin doları aştı! EFT girişleri rekor kırdı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:12

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:12

Bitcoin, 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimleri öncesinde yapılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) iki haftalık güçlü girişlerin ardından 10 Haziran'dan bu yana ilk kez 70 bin dolarlık psikolojik eşiği geçti. TradingView verilerine göre Bitcoin fiyatı 28 Ekim'de 71.150 dolara kadar yükseldi.

TOPLAM GİRİŞ 25,4 MİLYAR DOLAR

Bu yükseliş, Bitcoin ETF'lerine yapılan girişlerde kayda değer bir artışla birlikte gerçekleşti. CoinShares'in verilerine göre, Bitcoin fonlarına 25 Ekim'de sona eren haftada 920 milyon dolar girişi kaydedildi ve bu yılbaşından bugüne toplam girişler 25,4 milyar dolara ulaştı. Farside Investors'a göre bu durum, ABD'deki 11 spot bazlı ETF'ye 18 Ekim'de sona eren haftada 2,1 milyar dolardan fazla net giriş kaydedilmesinin ardından yaşandı.

Bazı kripto traderları, Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük uzun vadeli hareketli ortalamasını geçtiğini ve bunun "altın kesişim" formasyonu ile birlikte fiyat artışına işaret ettiğini belirtiyor.

SEÇİM BEKLENTİLERİYLE FİYAT TOPARLANDI

Bitcoin, 25 Ekim'de Tether'ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulduğuna dair haberlerin ardından 66.510 dolara gerilemişti. Ancak, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e karşı 32 puanlık farkla önde olacağına dair beklentilerle fiyat tekrar toparlandı.

Bitcoin'in fiyatı, İran'ın 26 Ekim'deki saldırısının ardından İsrail'e ateş açmamasıyla da olumlu etkilendi. Şu anda Bitcoin, 13 Mart'taki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.679 dolardan yüzde 5 uzaklıkta bulunuyor ve mayıs ortasından bu yana 55 bin ile 65 bin dolar arasındaki yatay trendin üzerine çıkmış durumda.