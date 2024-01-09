ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5. kez İsrail'de

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:44

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:44

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın ardından İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların başladığı Ekim 2023’ten bu yana 5’inci kez İsrail’e geldi. Blinken’ın yarın İsrailli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İsrail ziyareti öncesi BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelen Blinken, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçerek, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü. Blinken'ın İsrail'in ardından Filistin ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.