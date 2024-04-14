Hakan Fidan, Blinken ile görüştü: ‘Krizin yayılmasından endişeli’
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyulduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen
bilgiye göre görüşmede, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısının
ardından bölgedeki mevcut durum ele alındı. Fidan bölgedeki krizin tırmanma ve
yayılma ihtimalinden endişe duyulduğunu bildirdi.
Yetkili, "Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki krizin
başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını
defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti" bilgisini paylaştı.
Fidan sorunun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını
belirterek, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım
ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini
kaydetti.
Fidan'ın İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin gerilimin
artmaması için doğru mesajlar vermesi gerektiğini söylediği öğrenildi.
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