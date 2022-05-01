Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda görüştü.
Blinken, “Ukrayna'yı desteklemek için ABD'nin son adımlarını belirttim” dedi.
ABD’li yetkililerden Ukrayna’ya destek sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştüğünü ifade ederek, “Kiev'deki görüşmelerimizi takiben Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştüm. Kremlin'in acımasız savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için ABD'nin son adımlarını belirttim” dedi.
Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Kiev’de Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti. Bu toplantıda, ABD'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefik ve ortak ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman (FMF) sağlamayı planladığı belirtilmişti. Bu finansmanın 322 milyon dolarının direkt olarak Ukrayna’ya verileceği ifade edildi. Öte yandan ABD’de Joe Biden’nın yönetime başlamasından bu yana Ukrayna’ya 4,3 milyar dolarlık finansman sağlandığı aktarıldı.
Video Haberler
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
- Yıldız Tilbe kaza yaptı
- Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!