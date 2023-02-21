Blinken ve Beyaz Baretliler İncirlik'te görüştü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:50

Suriye'de muhaliflerin elindeki bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yapan Beyaz Baretliler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Blinken, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne pazar günü düzenlediği ziyarette Beyaz Baretliler'le bir araya geldi.

Beyaz Baretliler'in Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre, deprem bölgesindeki insani durum ve afetten etkilenenlere destek sağlama gibi konular görüşüldü.

Beyaz Baretliler'in yardımcı direktörü Faruk Habib, ABD'nin depremzedelere gönderdiği yardımlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken, Blinken ise arama kurtarma ekibinin çalışmalarını takdir etti.

Blinken, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, bu trajedide hayat kurtaran ilkyardımları yapan siz ve diğer kuruluşlara destek vermekten gurur duyuyor" dedi.

Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte Hatay'daki yıkımı helikopterle gözlemleyen Blinken, "Bunu kelimelerle ifade etmek gerçekten zor" dedi.

Blinken, Suriye ve Türkiye için Acil Mülteci ve Göç Fonu, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ortak fonundan 100 milyon dolarlık yardım gönderileceğini de belirtti.