Blinken'den Heniyye suikastinde ABD rolü açıklaması

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:24

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:24

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastine karışmadığını belirtti ve Gazze'de ateşkesin önemini yineledi.

Blinken, Singapur ziyareti sırasında Channel News Asia'ya verdiği röportajda, "Bu, bizim haberdar olduğumuz ya da dahil olduğumuz bir şey değil. Spekülasyon yapmak çok zor" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'nde bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü iddia etmesinden 24 saat geçmeden gerçekleşen suikast, 10 aydır süren savaşta ateşkes anlaşması şansını önemli ölçüde azaltabilir.

Geçen haftanın sonlarından beri Asya'da bulunan Blinken, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasının çok önemli olduğunu belirterek "Daha kalıcı barış ve güvenlik için olayları daha iyi bir yola koymak hayati önem taşıyor" dedi.



HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.



