Bloomberg: Türkiye, Kosova'da KFOR komutasını devralacak
Türkiye, Kosova'daki NATO öncülüğündeki KFOR gücünün komutasını, bölgede son on yılın en şiddetli çatışmalarının ardından, bu sonbaharda planlanan bir rotasyonla İtalya'dan devralması bekleniyor.
Türkiye'nin, Kosova'da NATO öncülüğündeki KFOR görev gücünün komutasını devralacağı bildirildi.
Bloomberg'e isminin açıklanmamasıyla konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin, KFOR'un komutasını Ekim ayında İtalya'dan devralacağını söyledi.
Bloomberg, "yetki devrinin bir süredir değerlendirildiğini, ancak nihai kararın kısa süre önce verildiğini" yazdı.
KFOR'un Kosova'daki mevcudiyetinin en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 50 bin olan asker sayısının şu anda 3 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor.
NATO'nun talebi üzerine Türkiye, Kosova'daki 30 NATO barış gücü askerinin yaralandığı protestoların ardından Kosova'ya bir tabur komando göndermişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 65. motorize piyade tugayı, bölgede konuşlu NATO güçlerine takviye olarak Kosova'ya ulaştı.
NATO ise 700 askeri Kosova'ya takviye olarak gönderdi.
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