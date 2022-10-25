Bluetooth teriminin 1000 yıllık hikayesi

25 Ekim 2022 Salı, 08:21

Bluetooth teknolojisi ile kablosuz kulaklıklarımıza ve ses sistemlerine bağlanabiliyor, cihazlar arasında dosya aktarımı yapabiliyoruz. Bu da bir çoğumuzu Bluetooth'un modern bir kavram olduğunu düşünmeye itiyor. Ancak, modern gibi görünen bu kavramın arkasındaki hikaye aklımızı başından alabilir, çünkü geçmişi bin yılı aşkın bir süreye dayanıyor.

Unilad'te yer alan habere göre, Bluetooth ilk olarak 1990'larda üç endüstri lideri - Intel, Ericsson ve Nokia - tarafından geliştirildi. İsim başlangıçta çok dikkat çekmese de işlevi sayesinde bugüne ulaştı. O zamanlar cihazlar arasında veri paylaşımı ya da aktarımı için kablolar kullanılıyordu. Kızılötesi de vardı, ancak iki cihazın doğrudan birbirine dönük olmasını gerektirdiği için daha az kullanılıyordu.

Peki bu kavram nasıl ortaya çıktı?

İSKANDİNAVYA'YI BİRLEŞTİREN KRAL

Bluetooth web sitesinde, kavramın kökleri şu sözlerle belirtiliyor: "Bu isim bin yıldan daha uzun bir süre önce, 958 yılında Danimarka ve Norveç'i birleştiren Kral Harald 'Bluetooth' Gormsson'a dayanıyor." Rivayete göre, Kral Harald Gormsson'un ölü bir dişi vardı ve grimsi mavi tonlardaydı. Bu yüzden ona 'mavi diş' anlamına gelen Bluetooth adı verilmişti.

Ancak Bluetooth adını bir 'kod adı' olarak kullanmayı öneren ilk kişi Intel'den Jim Kardach'tı. Kardach, bir röportajında şöyle demişti: "Kral Harald Bluetooth... İskandinavya'yı birleştirmesiyle ünlüydü, tıpkı bizim PC ve cep telefonu endüstrilerini kısa menzilli bir kablosuz bağlantıyla birleştirmeyi amaçladığımız gibi..."

LOGONUN ANLAMI

Kardach sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi bir isim seçme zamanı geldiğinde, Bluetooth ya RadioWire ya da PAN (Personal Area Networking) isimleri öne çıktı. PAN önde gidiyordu, ancak kapsamlı bir araştırma sonucunda bu ismin internette on binlerce kez kullanılmış olduğu ortaya çıktı..."

Bluetooth logosu, Harald'ın baş harfleri olan Younger Futhark rünleri Hagall - ? - ve Bjarkan - ? - sembollerinin birleşiminden oluşuyor.