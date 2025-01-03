BM: 8 Aralık 2024'ten bu yana 115 binden fazla kişi Suriye'ye geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Esad yönetiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

BM: 8 Aralık 2024'ten bu yana 115 binden fazla kişi Suriye'ye geri döndü
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 00:54

BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.


Etiketler: #suriye #BM #Lübnan

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