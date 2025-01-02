Zelenski'den Suriye açıklaması: 'Diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyoruz'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:37

Güncelleme: 02.01.2025 - 19:37

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Tarım Bakanı Vitaliy Koval’ın Suriye ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zelenski mesajında, "Bu yıl, güvenilir ortaklar listemize daha fazla ülke ekleyebiliriz, özellikle Suriye. Diplomatik ilişkileri ve uluslararası örgütlerdeki iş birliğini yeniden tesis etmeye hazırlanıyoruz. Bu temaslar için güvenlik zeminini hazırlayan istihbaratımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca Lübnan ile ticareti artırmayı düşündüklerini belirterek, "Şu anda bu ülkeye yaptığımız tarımsal ihracat 400 milyon dolar seviyesinde ve bunu en azından iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

2025 yılında Afrika’ya yönelik faaliyetleri de artırmayı planladıklarını vurgulayan Zelenski, "Zira her yeni ortaklık, diplomasimiz ve ekonomimiz için daha büyük fırsatlar oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

SURİYE-UKRAYNA İLİŞKİLERİ KESİLMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna, Haziran 2022’de dönemin Beşar Esad hükümetinin, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin "bağımsızlığını" tanıdığını açıklamasının ardından Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.