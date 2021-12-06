BM, 'eşi görülmemiş düzeyde' diyerek uyardı: Nüfusun yüzde 55'i karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Afganistan’daki 9 milyon kişinin yaklaşmakta olan eksi 25 derece sıcaklıkta ‘gerçekten eşi görülmemiş düzeylerde’ açlık beklediği konusunda uyardı. Sözcü Baloch “İnsanlar yeterince yiyemiyor ve bu gözle görünüyor” dedi.
Başkent Kabil’den dönen Sözcü Baloch, İsviçre’nin Cenevre kentinde cuma günü yaptığı açıklamada yetersiz yalıtılmış barınaklar, sıcak tutan giysiler, yetersiz yiyecek, ısınma için yetersiz yakıt ve tıbbi malzeme, zorla yerinden edilen insanların karşı karşıya olduğu yoksunluklardan sadece birkaçı olduğunu belirtti.
Baloch, “Sıcaklıkların eksi 25 dereceye düşmesi beklenirken, yerinden edilmiş birçok aile uygun bir barınağa sahip değil ki bu, şiddetli soğukta hayatta kalabilmek için birincil gereksinim" dedi.
NÜFUSUN YÜZDE 55 AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA
Baloch'a göre, yaklaşık 23 milyon insan veya nüfusun yüzde 55'i aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya ve yaklaşık 9 milyonu ‘kıtlık’ riski altında bulunuyor. Afganistan incelemeleri sırasında özellikle ‘çocukları için barınağı ya da yiyeceği olmayan bekar anneler ile yetim torunlarına bakmak için yerinden edilmiş yaşlılar’ tespit ettiğini belirtti.
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