BM Genel Kurulu'nda Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:14
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BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Körösi, 193 üyeli genel kurulda oturum öncesinde üye devletleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Bunun üzerine genel kurul üyeleri, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


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