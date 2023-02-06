BM Genel Kurulu'nda Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Körösi, 193 üyeli genel kurulda oturum öncesinde üye devletleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.
Bunun üzerine genel kurul üyeleri, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor