Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Maden işçileri deprem bölgesine destek için hazır bekliyor

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, ''Tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor'' dedi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:33
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin çalışmalara katılmak için yola çıktığını belirtti.

Yeşil, yaptığı açıklamada "Tahlisiye eğitimi almış, deneyimli ve tecrübeli 500 gönüllü maden işçimiz arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazır bekliyor" ifadesini kullandı.

Yeşil, depremin olduğu andan itibaren teyakkuza geçen ekiplerin, aldıkları eğitim koordinesinde kısa sürede hazır hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından talep edilmesi halinde 500 gönüllü madenci arkadaşımız deprem bölgesine hareket edecektir. Maden işçisi olarak vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz, elimizden gelen desteği vermeye hazırız."


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