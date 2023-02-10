BM Genel Sekreteri Guterres: 'Bu deprem, zamanımızın en büyük doğal felaketlerinden biri'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 01:26

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 01:26

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve Suriye’nin kuzeydoğusunda da yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

BM'nin temizlik ve diğer malzemeleri taşıyan, 6 tırdan oluşan yardım konvoyunun Suriye ile Türkiye arasındaki uluslararası geçişlere açık olan Bab el-Hava Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptığını söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu deprem, zamanımızın en büyük doğal felaketlerinden biri. Daha fazla yardım yolda ve çok daha fazlasına ihtiyaç var. Kalp yaralayan görüntüler görüyoruz. Hayat kurtarmak için saatlerle yarışılıyor. Hayatını kaybedenler için yas tutuyoruz. Binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan zorlu kış şartlarından etkileniyor. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar büyük bir travma içinde" dedi.



"ŞIMDI TÜRK VE SURİYE HALKI IÇIN AYAĞA KALKMA ZAMANI"

Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını da ifade eden Guterres, "10 yıldan daha fazladır 3.6 milyondan fazla Suriyeli, Türkiye'de yaşıyor ve çoğu depremde hayatını kaybetti. Deprem, kuzeybatı Suriye'deki insanlık krizini daha da kötüleştiriyor. BM, elinden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyor. Arama kurtarma ekipleri, tıbbi destek, termal battaniyeler ve çok sayıda hayat kurtarıcı eşyalar gönderdik. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, depremden etkilenen bölgelere gitti. Şu an Türkiye'de. Griffiths, Gaziantep, Halep ve Şam'ı da ziyaret edecek. Türk hükümetinin yardım çağrısına da elimizden geldiğince yanıt vermeye hazırız. Şimdi Türk ve Suriye halkı için ayağa kalkma zamanı" açıklamasında bulundu.

