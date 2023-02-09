Son Dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 17 Ağustos depremini geçti: 17 bin 674
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e, yaralı sayısının ise 72 bin 879'a yükseldiğini açıkladı.
Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 23.39 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı.
Arama-kurtarma çalışmalarına değinen Oktay, "Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır" dedi.
17 AĞUSTOS'TA NE OLMUŞTU?
24 yıl önce 1999 yılının 17 Ağustos günü merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Gece yarısı saat 03.02'de yaşanan depremde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de toplam 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmıştı.
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