BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi

BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:17
BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'de şubat sonu itibarıyla artan şiddet sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtildi.

Yerinden edilen ailelerin yaşadığı travmaya dikkat çekilen açıklamada, acil olarak gıda, su, sağlık hizmetleri ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu ve ülkenin başkenti Port-au-Prince'de 160 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM'un Haiti Sorumlusu Philippe Branchat, "Haiti'deki insanlar, düzgün bir yaşam sürdüremiyor, korku içinde yaşıyor. Bu durum her gün ve her saat devam ediyor, travma daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Branchat, Haiti'de ulusal düzeyde güvensizliğin arttığının altını çizdi.

OHAL 1 AY DAHA UZATILDI

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.

Başbakan Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.


3 mart haberleri Birleşmiş Milletler haberleri değerlendirme haberleri Güvenlik haberleri Haiti haberleri

İlgili Haberler

BM'den İsrail kararı: 'Savaş suçu' olarak niteledi

BM'den İsrail kararı: 'Savaş suçu' olarak niteledi
BMGK'den Sudan kararı: Ramazan boyunca geçerli olacak

BMGK'den Sudan kararı: Ramazan boyunca geçerli olacak
Dünya Şairleri'nden BM Genel Sekreteri Guterres 'Gazze' mektubu

Dünya Şairleri'nden BM Genel Sekreteri Guterres 'Gazze' mektubu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin

İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 11 Mart 2024 Pazartesi 1. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 11 Mart 2024 Pazartesi 1. gün iftar menüsü
İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek

İmamoğlu'ndan Kurum'a 'dil sürçmesi' yanıtı: Öyle dil sürçmesi yok ağız dolusu özür dileyecek
Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı

Semicenk, Osmangazi Meydanı’nda unutulmaz bir veda konseriyle askerliğe uğurlandı
AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi

AKP'nin seçim 'çalışması': İşçileri karşısına dizdi, kahvaltı ederken oy istedi
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'

AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'
Roman müziğinin yıldızı Kobra Murat, ikinci kez ameliyat masasına yatıyor!

Roman müziğinin yıldızı Kobra Murat, ikinci kez ameliyat masasına yatıyor!