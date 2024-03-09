Dünya Şairleri'nden BM Genel Sekreteri Guterres 'Gazze' mektubu

Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:35

Güncelleme: 09.03.2024 - 20:37

"Dünya Şairleri/Poets of Planet" (PoP), bütün ülkelerden 150 şairin imzası ile Gazze'de yaşanmakta olan vahşet konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e açık mektup yazdı.

Ülkemizi Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğlu ve Nurduran Duman'ın temsil ettiği kuruluşun mektubu şöyle:

"Sayın Genel Sekreter

Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez boyutta. Tahammül edilmezsin ötesinde; bize uygarlığımızın iflas ettiğini gösteriyor ve tüm insanlık için olası bir gelecek konusunda korkutuyor. Organize açlık, kitlesel bombalama, engellenmiş yardım konvoyları, yıkılmış apartmanlar, hastaneler, kötü beslenmiş çocuklar, makineli tüfeklerle taranmış siviller... Her geçen gün dehşetin sınırlarını zorluyor.

Aaron Bushnell'in kendini ateşe vermesi çaresizliğin bireyleri nereye sürükleyebileceğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü şu anda 18.000 çocuğu kapsayan 100.000 ölü ve kayıptan söz ediyor. Acil bir ateşkese, acil insancıl yardıma ve bütün rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Ukrayna'da iki yıl süren korkunç saval sonucu 500.000 ölü var. Bu kan dökümü için ufukta bir son ya da barış masası projesi yok. Ve bu bir barış projesine dayalı bir kıtayı ters yöne çeviriyor.

İnsanlığı tehdit eden iklim değişimi, eşitsizlik, maddi ve manevi yoksulluğa meydan okumamız gerekirken askersel harcamalar zirveye tırmanıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde şu an 56 savaş sürmekte ve ciddi çatışmalar kapıda. Gezegenimiz yangın yeri. Bu üçüncü dünya savbaşına doğru mutlu bilinçsiz biçimde sürüklenmemize izin verecek miyiz? Gezegenimizin şairleri, sanatçıları, entelektüelleri, kadın ve erkeklerine seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Artık yeter! Ateşkes! El ele verip yeryüzünde hayat şansına sahip çıkalım."