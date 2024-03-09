Dünya Şairleri'nden BM Genel Sekreteri Guterres 'Gazze' mektubu

Ülkemizi Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğlu ve Nurduran Duman'ın temsil ettiği Dünya Şairleri, BM Genel Sekreteri Guterres'e hitaben bir açık mektup yazarak Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:35
Dünya Şairleri'nden BM Genel Sekreteri Guterres 'Gazze' mektubu
Abone Ol google-news

"Dünya Şairleri/Poets of Planet" (PoP), bütün ülkelerden 150 şairin imzası ile Gazze'de yaşanmakta olan vahşet konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e açık mektup yazdı.

Ülkemizi Cumhuriyet yazarlarından Ataol Behramoğlu ve Nurduran Duman'ın temsil ettiği kuruluşun mektubu şöyle:

"Sayın Genel Sekreter 

Gazze'de yaşananlar tahammül edilemez boyutta. Tahammül edilmezsin ötesinde; bize uygarlığımızın iflas ettiğini gösteriyor ve tüm insanlık için olası bir gelecek konusunda korkutuyor. Organize açlık, kitlesel bombalama, engellenmiş yardım konvoyları, yıkılmış apartmanlar, hastaneler, kötü beslenmiş çocuklar, makineli tüfeklerle taranmış siviller... Her geçen gün dehşetin sınırlarını zorluyor.

Aaron Bushnell'in kendini ateşe vermesi çaresizliğin bireyleri nereye sürükleyebileceğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü şu anda 18.000 çocuğu kapsayan 100.000 ölü ve kayıptan söz ediyor. Acil bir ateşkese, acil insancıl yardıma ve bütün rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Ukrayna'da iki yıl süren korkunç saval sonucu 500.000 ölü var. Bu kan dökümü için ufukta bir son ya da barış masası projesi yok. Ve bu bir barış projesine dayalı bir kıtayı ters yöne çeviriyor.

İnsanlığı tehdit eden iklim değişimi, eşitsizlik, maddi ve manevi yoksulluğa meydan okumamız gerekirken askersel harcamalar zirveye tırmanıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde şu an 56 savaş sürmekte ve ciddi çatışmalar kapıda. Gezegenimiz yangın yeri. Bu üçüncü dünya savbaşına doğru mutlu bilinçsiz biçimde sürüklenmemize izin verecek miyiz? Gezegenimizin şairleri, sanatçıları, entelektüelleri, kadın ve erkeklerine seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Artık yeter! Ateşkes! El ele verip yeryüzünde hayat şansına sahip çıkalım."


Ataol Behramoğlu haberleri gazze haberleri Antonio Guterres haberleri

İlgili Haberler

Yazarımız Ataol Behramoğlu'na ödül

Yazarımız Ataol Behramoğlu'na ödül
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında 'Gazze' vurgusu:

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında 'Gazze' vurgusu: "İki devletli kalıcı bir çözüm"
Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü

Biden'dan Gazze itirafı: Binlerce kadın ve çocuk öldürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi

Dune yönetmeninden yürek ısıtan hareket: Ölmek üzere olan hayranının son arzusu gerçekleştirdi
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
15 yaşında Siirt’ten çıkıp adını dünyaya duyuran Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan:Bu güç hepimizde var

15 yaşında Siirt’ten çıkıp adını dünyaya duyuran Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan:Bu güç hepimizde var
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'

TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
KAP'a bildirildi: SASA'dan hisse geri alım kararı

KAP'a bildirildi: SASA'dan hisse geri alım kararı
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar İkizler burcu yorumu