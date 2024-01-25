BM 'işkence' demişti: Yüksek Mahkeme kararını açıkladı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:04

Güncelleme: 25.01.2024 - 13:04

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün nitrojen gazı verilip oksijensiz bırakılarak idam edilmeye hazırlanılan 58 yaşındaki hükümlü Kenneth Smith'in idamına ilişkin itirazı reddetti.



2022 yılında idam teşebbüsünün "başarısız" olması sonrası başka bir yöntemle idam edileceği belirtilen Smith, cezasının infaz edilmesi halinde ABD'de 'nitrojenle oksijen yetmezliği' yoluyla öldürülen ilk idam mahkumu olacak.

YARGIYA BAŞVURDU

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Yüksek Mahkemesi, idam cezasının infazından saatler önce açıkladığı kararında, infazı durdurma talebini reddetti. Mahkemeye başvuran avukatlar, ilk teşebbüste idam edilemeyen Smith'in ikinci kez idam sürecine maruz bırakılmasının ABD Anayasası'nın 'acımasız ve olağandışı cezalandırmayı' yasaklayan maddelerini ihlal edeceğini savunmuştu. Fakat Yüksek Mahkeme, bu itirazı dinlemeyi reddetti. Hiçbir Yüksek Mahkeme üyesi, karara kamuoyu önünde muhalefet şerhi koymadı.

Smith, ayrı bir başvuruda, Alabama'da nitrojen gazıyla idam uygulamasının da anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek bu uygulamanın yasallığına da itiraz etmişti.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, nitrojen gazıyla infaz konusunda ciddi endişeleri olduğunu açıkladı. Mahkumun test edilmemiş yöntemle öldürülmesinin "işkence" anlamına geleceği belirtilmişti.

Smith'in avukatları son olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nden Alabama Eyaleti'nin onu ikinci kez idam etmeyi deneyip deneyemeyeceğini incelemesini istemişti.

Bu yöntemin Smith'i uzun süreli ve anayasaya aykırı derecede acı verici bir infazla karşı karşıya bırakabileceği belirtilmişti.