İsrail kanıt olarak çocukların ders kitaplarını gösterdi
İsrail ordusu, Gazze'de bazı binalara düzenlediği baskınlarda silah ve patlayıcı bulduğuna kanıt olarak çocuklara yönelik ders kitaplarını gösterdi.
İsrail ordusuna ait X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail güçlerinin Gazze'de bazı hedeflere baskın düzenlediği belirtildi.
CNN Türk'ün aktardığına göre, saldırılar sırasında Hamas'ın kullandığı iddia edilen silah depolarının hedef alındığı öne sürülürken İsrail güçlerinin binalarda çok sayıda silah, mühimmat ve el bombaları bulduğu öne sürüldü.
Ancak söz konusu içerikle yapılan paylaşımda, çocuklara yönelik ders kitaplarının fotoğraflarının gösterilmesi dikkati çekti.
Fotoğrafların birinde Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının yayımladığı "Arap Dili" kitabının kapağı, diğerinde de çocuk hikayeleriyle ilgili bir okuma parçasının yer aldığı görüldü.
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