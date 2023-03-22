BM, küresel su kıtlığı riskine karşı uyardı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:03

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 13:03

Bir Birleşmiş Milletler raporu, küresel su krizinin yaklaşmakta olduğu ve aşırı tüketim ve iklim değişikliği nedeniyle "yakın bir kıtlık riski" bulunduğu uyarısında bulundu.

BBC'nin aktardığına göre raporda, dünyanın "vampirce bir aşırı tüketim ve aşırı kalkınma" ile "tehlikeli bir yolda körü körüne ilerlediği" kaydedildi. Raporun yayınlanması, 1977'den bu yana düzenlenen ilk büyük BM Su Zirvesi öncesinde gerçekleşti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insanlığın can damarı" olan suyun "sürdürülemez su kullanımı, kirlilik ve kontrolsüz küresel ısınma" nedeniyle tükenmekte olduğunu söyledi.

UN Water ve Unesco tarafından yayınlanan rapor, aşırı tüketim ve kirlilik nedeniyle "kıtlığın endemik hale geldiği" uyarısında bulunurken, küresel ısınmanın hem suyun bol olduğu hem de zaten kısıtlı olan bölgelerde mevsimsel su kıtlığını artıracağını belirtiyor.

Raporun başyazarı Richard Connor, küresel nüfusun yaklaşık %10'unun "şu anda yüksek veya kritik su stresi olan bölgelerde yaşadığını" söyledi.

"3.5 MİLYAR İNSAN YILDA EN AZ BİR AY SU KITLIĞI YAŞIYOR"

BBC'ye konuşan Connor, "Raporumuzda 3,5 milyar kadar insanın yılda en az bir ay su stresi altında yaşadığını söylüyoruz" dedi.

En son BM iklim raporuna göre, "dünya nüfusunun yaklaşık yarısının, şu anda yılın en az bir bölümünde ciddi su kıtlığı yaşadığı" belirtiliyor.

Connor, küresel su arzı konusunda "belirsizliklerin arttığına" dikkat çekerek, "Eğer bu konuyu ele almazsak, kesinlikle küresel bir kriz yaşanacak" dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Usha Rao Monari, kaynakların gelecekte daha dikkatli yönetilmesi gerekeceğini belirterek, "Son birkaç on yılda yönettiğimizden daha etkili bir şekilde yönetirsek gezegende yeterince su var. Bence yeni yönetişim modelleri, yeni finans modelleri, su kullanımı ve suyun yeniden kullanımı için her zamankinden daha yeni modeller bulmamız gerekecek. Su sektörünün ve su kullanımının nasıl yönetileceği konusunda teknoloji ve inovasyonun çok büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.