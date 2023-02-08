Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem için antrenman öncesi saygı duruşunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:40
Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu
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Galatasaray Futbol Takımı, bugün yaptığı antrenman öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimiz bugünkü antrenman öncesinde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundular. Bu vesileyle tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz" denildi.



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