BM raportörleri Gazze kuşatmasını kınadı: 'Savaş suçu'

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:25

BM raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raportörler, İsrail'deki sivillere yönelik şiddeti, Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları ve tüm sivil nüfus üzerinde yıkıcı etkileri olacak hukuka aykırı ablukanın daha da sıkılaştırılmasını kınadı.

"İsrail'in, neredeyse yarısı çocuk olan ve 2,3 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'de zaten bitkin durumdaki Filistin halkına yönelik rastgele askeri saldırılarını şiddetle kınıyoruz" diyen raportörler, bu eylemlerin, 16 yıldır hukuka aykırı bir abluka altında yaşayan Gazzeliler için "toplu ceza" anlamına geldiğini vurguladı.

Raportörler, "Hamas'ın işlediği korkunç suçları, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum sivillerin kasıtlı ve yaygın şekilde öldürülmesini ve rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu eylemlerin, uluslararası hukukun ağır ihlallerini teşkil ettiğini belirten raportörler, bunların acilen hesabının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BM raportörleri, çatışma hakkında haber yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının hedef alındığına, İsrail'in hava saldırılarında Filistinli gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğüne ilişkin haberler hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Düşmanlık bağlamında insanları rehin almanın da savaş suçu teşkil ettiğini aktaran raportörler, Hamas'ın kaçırdığı sivillerin derhal serbest bırakılması, akıbetlerinin ve nerede olduklarının açıklanması gerektiğini kaydetti.

Raportörler, sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin de bir savaş suçu olduğunun altını çizdi.

Kısa vadede uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi çağrısında bulunan raportörler, bağımsız ve uluslararası bir kuruluşun gözleminde taraflar arasında ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini de ifade etti.