İsrail-Filistin gerilimi 6'ncı gününde! Bilanço arttı, çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti: Kara harekatına hazırlanıyoruz...

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:45

Güncelleme: 12.10.2023 - 20:12

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçmesiyle İsrail-Filistin arasındaki gerilim son seviye çıktı. Elektriğe erişimin son bulduğu Gazze'de, gece boyunca İsrail saldırısı yaşandı. Hamas'ın, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının 1300'e, yaralı sayısının da 3 bin 300'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 417'ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 268'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 447'sinin çocuk, 248'inin kadın olduğu aktarıldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle 338 bin 934 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

19.52 | İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ: "GAZZE ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ne sert saldırılar başlatacaklarını belirterek, "Gazze asla eskisi gibi olmayacak" dedi.

Halevi, İsrail askerlerine hitap ettiği konuşmasında "Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 7 Ekim'de gerçekleştirilen, yüzlerce İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıdan Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar'ın sorumlu olduğunu" belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurdu.

19.19 | SINIRDA HAREKETLİLİK

Abluka altındaki Gazze'ye 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

18.02 | AHMEDİNEJAD'IN ESKİ BASIN DANIŞMANI, MIA KHALIFA'YA DESTEK VERDİ

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eski basın danışmanı Abdülrıza Davari, yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'nın "İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kafeslere konulan Filistinli çocuklar hakkında yanlış bilgi yaymak deliliktir" paylaşımına destek verdi.

Mia Khalifa'nın sosyal medya platformu X'teki paylaşımını alıntılayan Davari, "İsrail mutlak şeytan ve pisliktir. Ezilen Filistin ulusunu açıkça destekleyerek ve Siyonist suçlarla mücadele ederek zulüm ve yolsuzluk sicilini temizleyen eski bir yetişkin filmi yıldızı Bayan Mia Khalifa olsa bile, İsrail'e karşı savaşan herkesin yanında olacağız" ifadesinde bulundu.

17.38 | “ABD, İSRAİL’İN ARKASINDA”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin-İsrail çatışmaları devam ederken geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, "Bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" dedi. Blinken, “İsrail’e ileteceğim mesaj şu. Kendinizi savunmak için tek başınıza yeterince güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var olduğu sürece bunu asla tek başınıza yapmak zorunda kalmayacaksınız. Her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, İsrail’e müdahalede bulunmaya hazırlanan ülkelere de seslenerek, “Yapmayın. ABD, İsrail’in arkasında” ifadelerini kullandı.

15.27 | KIZILHAÇ'TAN GAZZE AÇIKLAMASI: 'MORGLARA DÖNÜŞME' RİSKİ VAR

Kızılhaç, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerdeki jenaratörlerin çalışması için yakıt gönderilmesine izin verilmesini istedi. Hastanelerdeki acil durum jeneratörlerinin yakıtının birkaç saat içinde tükenebileceğini ifade eden Kızılhaç bölge direktörü Fabrizio Carboni, aksi hâlde hastanelerin "morglara dönüşme" riskinin olduğunu belirtti.

Carboni,"Gazze'de elektrik tükendikçe hastanelerdeki elektrik de tükeniyor, kuvözdeki yeni doğmuş bebekler ve oksijen desteği alan yaşlı hastalar riske giriyor. Diyaliz makineleri çalışmıyor ve röntgen çekilemiyor. Elektrik olmayınca hastaneler morglara dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

15.15 | İSRAİL BİR MÜLTECİ KAMPINI VURDU, BİR MÜLTECİ KAMPINA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki yerleşim bölgelerini ve tesisleri bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyine ve Al-Shati mülteci kampı çevresine yaklaşık 30 dakika boyunca hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mülteci kampına düzenlenen saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 6 binanın yıkıldığı kampta Filistinliler, enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.

Olay yerine ulaşan ambulansların yaralıları ve cansız bedenleri Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne naklettiği öğrenildi.

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi ağır yaraladı, 2'sini gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında evlerde arama yaptığı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Tanıklar, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını, İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğunu söyledi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinli başından gerçek mermiyle yaralandı.

14.42 | İSRAİL, SURİYE'Yİ HEDEF ALDI

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre; İsrail, Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef aldı.

Suriye'nin, İsrail'in hava saldırısına karşılık savunma sistemlerini aktif hale getirdiği bildirildi.

13.48 | ÖLEN YABANCILARIN NERELİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail Hükümeti, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda ölen veya kaybolan yabancı vatandaşların milletini ve sayısını açıkladı.

"Hamas terör saldırısında öldürülen ve kaybolan yabancı uyruklular" paylaşımında bulunan İsrail Hükümeti, 60 kişinin öldüğü ve 182 kişinin kaybolduğu listeyi şu şekilde listeledi:

ABD: 7 ölü, 7 kayıp

Almanya: 7 kayıp

Avusturya: 2 kişi kayıp

Avustralya: 1 kişi kayıp

Azerbaycan: 1 ölü, 1 kişi kayıp

Arjantin: 1 ölü, 23 kişi kayıp

Birleşik Krallık: 2 ölü, 12 kayıp

Belarus: 2 ölü, 2 kişi kayıp

Brezilya: 2 ölü, 6 kişi kayıp

Çin: 2 ölü, 3 kayıp

Kanada: 1 ölü, 3 kayıp

Danimarka: 1 kayıp

Eritre: 1 kayıp

Estonya: 1 kayıp

Filipinler: 4 ölü 1 kayıp

Fransa: 9 ölü, 14 kayıp

Hindistan: 3 kayıp

İrlanda: 1 kayıp

İspanya: 2 ölü, 2 kayıp

Kazakistan: 2 kayıp

Macaristan: 2 ölü

Meksika: 1 kayıp

Portekiz: 1 kayıp

Polonya: 1 kayıp

Panama: 1 kayıp

Romanya: 1 kayıp

Rusya: 2 ölü 16 kayıp

Güney Afrika: 2 ölü 1 kayıp

Sri Lanka: 2 kayıp

Sudan: 1 ölü

Şili: 2 kayıp

Tayland: 9 kayıp

Türkiye: 1 ölü 1 kayıp

Özbekistan: 4 kayıp

Ukrayna: 7 ölü, 9 kayıp

13.07 | GAZZE'YE İLK YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Ürdün Devlet Televizyonu, Gazze'ye ilk yardım malzemesi gönderdiklerini açıkladı.

Ürdünlü bir askeri kaynak, askeri bir uçağın yardımları Mısır'la olan Refah sınır kapısına götüreceğini ve buradan da izinlerin alınması halinde Gazze'deki yetkililere aktarılacağını söyledi.

11. 56 | 1 TÜRK ÖLDÜ, 1 TÜRK KAYIP

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken İsrail Büyükelçiliği, 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden bilgi aktaran İsrail Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır" denildi.

Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.

11.00 | "KİMSE BİZE AHLAK DERSİ VERMEYECEK"

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, X platformundan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardım mı? Kaçırılan İsrailliler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik düğmesi açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu girmeyecek. İnsancıllık için insancıllık. Ve kimse bize ahlak dersi vermeyecek"

10.20 | ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN, İSRAİIL'DE

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e indi.

Blinken, İsrail'e giden uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok basit ve net bir mesajla gidiyorum... ABD, İsrail'in arkasındadır" dedi.

09.56 | ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının bin 300'e yükseldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

Gazze'de ise bin 200'den fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 5 bin 600 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 354’e, yaralananların sayısının ise 6 bin 49'a yükseldiği duyuruldu.

07.37 | GAZZE'DE 338 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler 338 bin kişinin bölgede yerinden olduğunu duyurdu.

Gazzelilerin bölgeden çıkabilmesi için bir güvenli geçiş alanı sağlanması çabaları sürüyor.

07.30 | BİDEN 'GÖRDÜM' DEDİ, BEYAZ SARAY YALANLADI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail merkezli haber kanalı i24NEWS muhabiri Nicole Zedek ve İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan "40 bebek öldürüldü", ''kafaları kesilerek öldürüldü" iddialı gönderi hakkında açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Biden, Yahudi cemaati liderlerine seslendiği konuşmasını bitirirken İsrail'de öldürülenler arasında başları kesilen çocukların fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Biden, doğrulanmayan iddiaya ilişkin, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” dedi.

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

NBC'nin haberine göre de Beyaz Saray'dan iki yetkili, "Biden'ın, (İsrail'de) teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyitli resimler gördüğüne" ilişkin ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıkladı.

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, “Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise iddiaları, "Haberleri gördük ama elimizde bir ayrıntı, iddialara ilişkin bir teyit yok" yanıtını verdi.

06.15 | "FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEĞIZ"

İsrail Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.