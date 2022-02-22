BM'de Kyslytsya'dan Rusya'ya sert sözler: Hiç kimseden korkmuyoruz
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev’in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya’yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve "Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını" kınadı.
Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.
"KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ"
Konuşmasında Rusya’yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" ifadelerini paylaştı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna’ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev’i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.
Nebenzya, Moskova'nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla "Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını" söyledi.
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