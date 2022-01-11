Taliban, Afganistan direniş liderleriyle görüştü
Taliban, Afganistan’da örgüte karşı direnişin kalesi Pençşir’deki muhalefetin önde gelen isimleri ile bir araya geldi.
Kâbil’deki köktendinci Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’nin geçen hafta sonu düzenlediği Tahran ziyaretinde, Afganistan’da örgüte karşı direnişin kalesi Pençşir’deki muhalefetin önde gelen isimleri ile bir araya geldiği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Muttaki’nin Ahmed Mesud ve İsmail Han ile görüştüğünü açıkladı. AA’nın haberine göre Mücahid, Muttaki’nin, her iki isme Afganistan’a döndükleri takdirde can güvenlikleri konusunda güvence verdiğini savundu. Han ve Ahmed’in ise “Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulması” çağrılarını yineledikleri kaydedildi.
"ANAHTAR KATAR’DA"
Öte yandan Afganistan’ın Pekin Büyükelçisi Cavid Ahmed Kaim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ocak itibarıyla izne ayrıldığını ancak “şartlar ve kısıtlamalar göz önüne alındığında” göreve ne zaman döneceğinin belli olmadığını belirtti. Büyükelçiliğe ait banka hesapları ve çeşitli taşınmaz bilgisinin bulunduğu notta, son altı aydır maaş alamadıklarını yazan Kaim, büyükelçiliğin anahtarlarını Katar’ın Pekin Büyükelçiliği’ne bırakacağını da ifade etti. Kaim, Taliban’ın yönetime gelmesi ile devrilen Eşref Gani yönetimi tarafından atanmıştı.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Melih Gökçek 'derhal tutuklansın' talebi
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...