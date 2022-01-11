Taliban, Afganistan direniş liderleriyle görüştü

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Kâbil’deki köktendinci Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’nin geçen hafta sonu düzenlediği Tahran ziyaretinde, Afganistan’da örgüte karşı direnişin kalesi Pençşir’deki muhalefetin önde gelen isimleri ile bir araya geldiği duyuruldu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Muttaki’nin Ahmed Mesud ve İsmail Han ile görüştüğünü açıkladı. AA’nın haberine göre Mücahid, Muttaki’nin, her iki isme Afganistan’a döndükleri takdirde can güvenlikleri konusunda güvence verdiğini savundu. Han ve Ahmed’in ise “Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulması” çağrılarını yineledikleri kaydedildi.

"ANAHTAR KATAR’DA"

Öte yandan Afganistan’ın Pekin Büyükelçisi Cavid Ahmed Kaim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ocak itibarıyla izne ayrıldığını ancak “şartlar ve kısıtlamalar göz önüne alındığında” göreve ne zaman döneceğinin belli olmadığını belirtti. Büyükelçiliğe ait banka hesapları ve çeşitli taşınmaz bilgisinin bulunduğu notta, son altı aydır maaş alamadıklarını yazan Kaim, büyükelçiliğin anahtarlarını Katar’ın Pekin Büyükelçiliği’ne bırakacağını da ifade etti. Kaim, Taliban’ın yönetime gelmesi ile devrilen Eşref Gani yönetimi tarafından atanmıştı.