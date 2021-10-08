BM’den Afganistan’daki cami saldırısına yönelik açıklama
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki camiye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor” denildi.
BM’nin Afganistan’daki misyonu UNAMA’dan yapılan açıklamada, Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Afganistan'daki BM ailesi, bugün Kunduz'da meydana gelen bir saldırıda çok yüksek can kaybı olduğuna dair raporlardan derin endişe duyuyor. İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor.
Bugünkü olay, rahatsız edici bir şiddet modelinin parçası. Bu hafta görünüşe göre bir dini kurumu hedef alan 3’üncü ölümcül saldırı” ifadelerine yer verildi.
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