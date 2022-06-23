BM'den Etiyopya’ya çağrı: Saldırılar için acil soruşturma başlatın
BM, Etiyopya’ya yüzlerce kişinin öldüğü silahlı saldırı için soruşturma çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya’nın Oromia eyaletine bağlı Tole köyünde 18 Haziran’da silahlı bir grubun sivillere yönelik saldırısını değerlendirdi.
Michelle Bachelet, "Bu sorumsuz katliam ve Tole köyü sakinlerinin zorla yerinden edilmesinden dehşete düştüm" ifadesini kullandı.
Bachelet, Etiyopya makamlarına, bu saldırının nasıl gerçekleştiğine dair acil soruşturma çağrısında bulunarak, silahlı grubun köydeki bazı sivilleri de kaçırdığı bilgisini paylaşarak, “Yetkili makamlara, kaçırılanların özgürlüğüne kavuşabilmesi için gerekeni yapma çağrısında bulunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.
RASTGELE ATEŞ AÇILDI
Silahlı bir grup, 18 Haziran’da yerel saatle 09.00 civarında, Amhara kökenlilerin çoğunlukta olduğu Tole köyünde sivillerin bulunduğu bir meydanda rastgele ateş açmıştı.
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde kişi olayın ardından köyü terk etmişti.
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