BM’den Greta Thunberg’in ‘Türkiye şikâyeti’ hakkında karar

12 Ekim 2021 Salı, 10:20

BM, iklim aktivisti Greta Thunberg dâhil 15 çocuk ve gencin Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve Arjantin hakkındaki şikâyetini karara bağladı.

Komiteye başvuruda bulunan 15 aktivist, 2019 yılında söz konusu ülkeleri, iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almayarak BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlamıştı.

Bu konudaki incelemelerini tamamlayan BM komitesi, beş ülkenin eylem ya da ihmalleri ve çocuklara ciddi şekilde zarar verildiği iddiası arasında "yeterli nedensel bağlantı" kurulduğu sonucuna vardı. Ancak komite, aktivistlerin önce kendi ülkelerindeki mahkemelere başvurmaları gerektiğini savunan beş devletin bu argümanını da haklı buldu.

BM BU DAVALARLA İLGİLENEBİLİR

Verilen karardaki önemli bir detay da bir ülkenin emisyonlarının neden olduğu zarardan bir başka ülkedeki çocuklar etkilenmiş olsa da BM komitesinin bu davalarla ilgilenebileceğinin ortaya çıkması oldu.

Aktivistlerin şikâyetini değerlendiren komite, 18 bağımsız insan hakları uzmanından oluşuyor. BM komitesine şikâyette bulunan çocuk ve gençlerin ülkeleri şöyle:

ABD, Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Nijerya, Güney Afrika, İsveç, Tunus, Palau ve Marshall Adaları...

Kaynak: DW Türkçe