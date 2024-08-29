BM'den İsrail açıklaması: 'Bilgileri olduğu halde...'

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:35

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrail Savunma Güçlerinin (IDF) dün akşam BM logosuyla açıkça belirtilmiş, bilgileri dahilindeki BM insani yardım konvoyunun bir aracına ön camı da hedef alarak 10 defa ateş açtığını belirtmek istiyorum." dedi.

"Neyse ki araçta bulunan iki personel zarar görmedi" diyen Dujarric, araçların zırhlı olmasının BM çalışanlarının hayatını kurtardığını belirterek zırhlı araçlara duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

Dujarric, olayın İsrail ordusuyla BM arasındaki koordinasyonun çalışmadığını gösteren "en son olay" olduğunu, bu tür hadiselerin "bir daha yaşanmamasını sağlamak için" İsrail ordusuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü, saldırının kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bize ateş edenlerin zihniyetini değerlendirmemizin bir yolu yok. Bu özel konvoyun hareketinin İsrail yetkilileriyle koordineli olduğunu biliyoruz" karşılığını verdi.

Dujarric, olayın soruşturulması için İsrail tarafına baskı yapılıp yapılmayacağı konusunda ise "O tarafta hiçbir etkimiz yok" diye konuştu.