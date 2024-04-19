Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarının genel yayın yönetmenleriyle gerçekleştirdiği söyleşide, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına da değindi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'da İsrail ve İran arasında tırmanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Lavrov, "İran'ın, gerilimi tırmandırmak istemediği" mesajının, saldırı öncesi İsrail'e, diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini bildirdi.
İsrail'in, İran'a düzenlediği karşı saldırıya da değinen Lavrov, "Rusya, İsrail'in İran'la gerilimi tırmandırmak istemediğini göstermek için Tahran'ın saldırısına bu şekilde karşılık verdiğini umuyor" dedi.
”İran'ın nükleer silahlara sahip olmadığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından da teyit edilmiştir” diyen Lavrov ayrıca, İran'ın nükleer doktrinini değiştirdiği yönündeki tartışmaları, dikkatleri İsrail'in Gazze'deki operasyonundan Tahran’a yöneltme çabası olarak nitelendirdi.
PUTİN 'İTİDAL' ÇAĞRISI YAPMIŞTI
İsrail, İran'ın saldırısına vereceği yanıtı düşünürken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Nisan'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede itidal çağrısında bulunmuştu.
Putin söz konusu açıklamayı, Salı günü İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yapmıştı.
Liderler, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından Kremlin'in "İran tarafından alınan misilleme tedbirleri" olarak adlandırdığı konuyu ele almış, Putin ise tüm tarafları Orta Doğu için yıkıcı sonuçları olacak yeni bir çatışmayı tetikleyecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığını söylemişti.
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